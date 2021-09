Afghanistan: ambasciatore afgano, guerra portata avanti da terrorismo globale è appena iniziata (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Zakriya l’eventuale riconoscimento dei talebani incoraggerà altri gruppi a prendere il potere in altre zone e a sovvertire i sistemi democratici. “La comunità internazionale non deve fare passi indietro”, ha sottolineato il diplomatico. “Non bisogna avere rapporti con chi prende il potere con la forza”, ha aggiunto. Per l’ambasciatore sta avendo inizio uno “scontro tra Occidente e talebani e chi li sostiene”, inclusi Paesi vicini all’Afghanistan alleati degli Stati Uniti. Con la salita al potere dei talebani le “organizzazioni terroristiche hanno avuto spazio politico e fisico”, ha osservato il diplomatico, precisando che ora “i talebani hanno accesso a istituzioni, risorse, armamenti” e possono anche sostenere e influenzare gruppi terroristici al di fuori del territorio afgano. (Res)