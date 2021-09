Lombardia: Ascovilo e Grana Padano a Milano fino a martedì per degustazioni vini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi e fino a martedì 14 settembre Ascovilo (Associazioni Consorzi Tutela Vini Lombardi) e Grana Padano saranno protagonisti di "Nati per stare insieme", evento di degustazioni in programma a Milano nella suggestiva cornice di Casa Nervesa, in via Sirtori 26 (zona Porta Venezia). "Un abbinamento - spiega l'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia, Fabio Rolfi, presente a Milano - per esaltare le eccellenze dei vini lombardi e del Grana Padano, il prodotto Dop più consumato del mondo. A cavallo tra la Design week e l'Art week, puntiamo a far conoscere ulteriormente i nostri vini Docg, Doc e Igt e i nostri formaggi Dop e Igp". All'interno di un labirinto dalle atmosfere particolari, gli ospiti potranno seguire un percorso interattivo in cui le bottiglie di vino e le forme di Grana Padano saranno le vere protagoniste dell'allestimento. "Il tutto - continua l'assessore regionale - con abbinamenti perfetti che daranno modo di apprezzare le caratteristiche dei vini lombardi e delle diverse stagionature di invecchiamento del Grana Padano, un grande classico della nostra tavola". A "Casa Nervesa" era presente anche il sottosegretario regionale alla Presidenza con delega ai Rapporti con le Delegazioni internazionali che ha voluto sottolineare come "anche l'export sia un motore trainante di un mercato, quello dell'agroalimentare di eccellenza, sempre più forte e importante". "Proprio i vini di Lombardia e il Grana Padano sono ambasciatori vincenti – conclude – del Made in Lombardia". (Com)