Libano: coordinatrice Onu Wronecka, nuovo governo è “primo passo”, ora “mosse coraggiose”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La formazione del nuovo governo del Libano è un “primo passo”, ma ora saranno necessarie “mosse rapide e coraggiose” per le riforme e le elezioni nel Paese. Lo scrive sul suo profilo Twitter la coordinatrice speciale dell’Onu in Libano, Joanna Wronecka. “Soddisfatta dell’annuncio di un nuovo governo. E’ un primo passo”, scrive la diplomatica. “Ora sono necessarie mosse rapide e coraggiose nell’interesse pubblico, per realizzare riforme economiche e di governance e per preparare elezioni tempestive”, prosegue Wronecka. “E’ il momento di alleviare i fardelli del popolo libanese e soddisfare le loro aspirazioni di un futuro promettente”, ha aggiunto la coordinatrice speciale. (Res)