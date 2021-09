Francia: fonti stampa, Macron ha pranzato con Sarkozy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha pranzato ieri, 9 settembre, all'Eliseo con il suo predecessore, Nicolas Sarkozy, prima della cerimonia organizzata agli Invalides per la morte dell'attore Jean-Paul Belmondo. Lo riferisce in esclusiva l'emittente televisiva "BfmTv". "È ancora più divertente vedere che proprio mentre i candidati di destra cercano di riuscire a trovare un'intesa (sulle primarie) e sfilano nel suo ufficio, lui pranza con Macron", afferma una fonte del governo in merito alle trattative in corso all'interno del partito dei Repubblicani per la scelta di un candidato. Non è da escludere, infatti, che Sarkozy potrebbe sostenere l'attuale presidente.(Frp)