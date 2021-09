Roma: Ev, su museo Shoah serve rispetto per memoria, Raggi vende illusioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non si può scherzare con la memoria. La decisione della sindaca Virginia Raggi di voler posare la prima pietra per la costruzione del Museo della Shoah a Villa Torlonia non ha senso, se non quello di ricevere consensi elettorali". Lo dichiarano in una nota Nando Bonessio, co-portavoce di Europa verde Lazio, e Guglielmo Calcerano co-portavoce di Europa verde Roma e candidato all'Assemblea capitolina. "Il progetto risale al 2007 e l'iter è fermo da oltre 4 anni. Ha necessità di essere rivisto, aggiornato e di valutare anche se Villa Torlonia sia la sede adatta per il museo - aggiungono -. La Fondazione Museo della Shoah ospita già mostre per sensibilizzare contro l'antisemitismo a Casina dei Vallati, nel Ghetto – proseguono Bonessio e Calcerano – luogo più adatto vista la storia e la centralità. Annunciare quindi di voler far ripartire il progetto a ridosso delle elezioni è un chiaro stratagemma elettorale, che non inganna né i cittadini né la Comunità ebraica. D'altra parte la Cer ha già reso noto che non parteciperà all'evento che, a questo punto, ha tutti i contorni di una vera e propria farsa", conclude la nota. (Com)