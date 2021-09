Bolivia-Cile: ex presidente Morales chiede "giusto processo" per militari arrestati in Cile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo cileno ha definito da parte sua l'episodio come "grave". "E' grave per la quantità di chilometri in cui si sono addentrati (i militari boliviani) ed è grave perché hanno sparato con munizioni da guerra", ha affermato il ministro degli Interni, Rodrigo Delgado in una conferenza stampa. Secondo Delgado i soldati boliviani sono stati sorpresi a bordo di un'auto presuntamente rubata mentre si erano addentrati circa 15 chilometri in suolo cileno. Il ministro ha auspicato la collaborazione della autorità di La Paz e ha sottolineato la complessità del contesto in cui operano le forze di sicurezza nella regione di Tarapacà "dove c'è contrabbando, droga e traffico di esseri umani". Delgado ha quindi sottolineato che l'arresto dei tre soldati effettuato in flagranza dimostra che "il confine è protetto". (segue) (Brb)