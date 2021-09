Bolivia-Cile: ex presidente Morales chiede "giusto processo" per militari arrestati in Cile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'arresto dei soldati boliviani è avvenuto all'alba dell'8 settembre al termine di uno scontro a fuoco in territorio cileno. Le forze di sicurezza cilena avevano avviato un pattugliamento dopo aver ricevuto la segnalazione di un furto d'auto a mano armata al confine tra Cile e Bolivia, nei pressi della città di Colchane. La denuncia riferiva di tre persone che dichiaravanno di essere state derubate delle loro automobili da parte di persone armate identificatesi come militari boliviani e vestite con uniformi. "I soggetti hanno minacciato le vittime e sparato colpi intimidatori per poi appropriarsi delle automobili e darsi alla fuga", ha riferito la polizia cilena. A seguito della denuncia la polizia ha intercettato i tre veicoli mentre si dirigevano verso il confine boliviano riuscendo a detenerne uno al termine di uno scontro a fuoco. A bordo del veicolo si trovavano tre persone successivamente identificate come militari di stanza nel battaglione per la lotta al contrabbando di La Paz. I tre - un tenente, un sottotenente e un sergente - erano armati con due fucili tipo Fal calibro 7.65 e due pistole 9 millimetri. (Brb)