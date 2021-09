Lombardia: Cgil, mercoledí convegno sull’economia regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spi Cgil Lombardia promuove il convegno "Lombardia: quali politiche per la ripartenza", sull'economia lombarda, durante i Giochi di Liberetà 2021. Stando al relativo comunicato stampa, all’incontro in programma per il 15 settembre parteciperanno, tra gli altri, Lucio Poma, capo economista di Nomisma, e Antonio Misiani, senatore ed ex viceministro dell'Economia e delle Finanze. Lucio Poma, prosegue la nota, commenterà i dati sulle dinamiche economiche regionali lombarde, contestualizzandoli con i dati nazionali: farà riferimento al secondo trimestre del 2021 che ha visto il Pil italiano crescere del 2,7 per cento rispetto al trimestre precedente, con una progressione particolarmente sostenuta rispetto ai risultati di periodo registrati da Germania e Francia e che prefigura una chiusura d'anno abbondantemente superiore a quanto preventivato inizialmente dalle stime della Commissione europea e di Bankitalia. (segue) (Com)