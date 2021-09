Lombardia: Cgil, mercoledí convegno sull’economia regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si occuperà poi della crescita del Pil lombardo, che vede la produzione manifatturiera trainare il rimbalzo con livelli di produzione tornati al periodo pre-covid e che, nel secondo trimestre del 2021, rispetto allo stesso periodo del 2020, e che registra picchi di rimbalzo superiori al 60 per cento per pelli e calzature, due comparti che avevano sofferto più degli altri l'interruzione delle attività economiche nel corso del 2020. Poma volgerà poi lo sguardo agli ultimi dieci anni, ai dati sull'export regionale (111 miliardi a fine 2020) che mostrano una riconfigurazione settoriale che continua a premiare i produttori di macchinari e di prodotti in metallo ma che vede emergere altri comparti come la farmaceutica.(segue) (Com)