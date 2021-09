Lombardia: Cgil, mercoledí convegno sull’economia regionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mercoledì a Cattolica Spi Cgil Lombardia discuterà di politica economica e industriale e di come utilizzare al meglio le risorse del Pnrr nella nostra regione: nella discussione interverranno economisti, politici, sindacalisti e ricercatori che porteranno il loro contributo di idee e conoscenze per immaginare, dopo la catastrofe del covid, una società migliore per tutti", commenta Valerio Zanolla, segretario generale Spi Cgil Lombardia. “Crediamo infatti che non si debba ricostruire la Lombardia, sul piano economico e industriale, come era prima del covid (coi problemi che aveva la nostra sanità, con le lunghe liste di attesa e la difficoltà che si trovava nel curarsi per mancanza di soldi) ma che si debba opporre il diritto al lavoro al precariato che ruba il futuro ai giovani e che si debba combattere per una legge sulla non autosufficienza che dia sostegno alle famiglie nelle quali vivono le persone anziane disabili: insomma sul piano sociale, politico, economico e della convivenza civile vorremmo ne uscisse una società migliore per tutti noi", ha concluso. (Com)