Giustizia: Cecchetti (Lega), in Lombardia nel week end oltre 200 banchetti per raccogliere firme su referendum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche in questo fine settimana, come la settimana scorsa, saremo ancora nelle piazze lombarde con una nuova mobilitazione straordinaria dei nostri militanti e sostenitori.Lo dichiara l'on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier in una nota in cui annuncia che la Lega Salvini Premier "in Lombardia sabato e domenica sarà presente in tutto il territorio con oltre 200 gazebo, per consentire ai cittadini lombardi di mettere la loro firma a sostegno dei nostri quesiti referendari per riformare la nostra giustizia, per avere una giustizia più giusta ed efficiente".(Com)