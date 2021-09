Regno Unito-Cile: Johnson-Pinera su lotta al cambiamento climatico in vista della Cop-26

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lotta al cambiamento climatico è stato il principali tema al centro della riunione tenuta oggi a Londra tra il primo ministro del Regno Unito, Boris Johnson, ed il presidente del Cile, Sebastian Pinera. Il presidente Piñera ha sottolineato il ruolo del Cile e del Regno Unito come "attori rilevanti nella lotta contro il cambiamento climatico", con il Cile che presiede la Cop-25 e il Regno Unito come organizzatore della Cop-26, che si terrà a novembre nella città di Glasgow. In questo senso Pinera ha affermato che di aver coinciso con Johnson sulla necessità di "unire le forze e fare uno sforzo congiunto affinché a Glasgow venga cambiato il corso della storia e si raggiungano impegni forti e veri da parte dei paesi con l'obiettivo di evitare questa rotta di collisione verso un olocausto ambientale". (segue) (Abu)