Serbia-Usa: presidente Parlamento Dacic, cooperazione essenziale per lotta a terrorismo

- Il presidente del Parlamento della Serbia, Ivica Dacic, ha avuto un confronto con l'ambasciatore Usa a Belgrado, Antony Godfrey, concordando che la cooperazione tra i Paesi è essenziale per il successo nella lotta al terrorismo. In una conferenza organizzata dal Congresso di amicizia serbo-statunitense e dal Ponte Est-Ovest, sotto gli auspici del Parlamento di Belgrado, l'ambasciatore Godfrey ha ringraziato la Serbia per il sostegno nella lotta al terrorismo dopo gli attentati dell'11 settembre 2001. "Affrontiamo il terrorismo costruendo partnership e amicizia. La nostra partnership con la Serbia si trova nel nostro passato e nella nostra visione comune del futuro", ha dichiarato l'ambasciatore statunitense. Dacic ha rilanciato l'impegno di Belgrado per la lotta all'estremismo, evidenziando che i Balcani sono una delle regioni principali per il reclutamento dei terroristi. (Seb)