Romania: Usr Plus, pronti a trattative con liberali ma serve nuovo premier

- Il partito romeno, l'Alleanza 2020 Usr-Plus, si è detto disponibile a prendere parte alle trattative con il Partito nazionale liberale (Pnl) "ma non rinunciamo alla richiesta di nomina di un nuovo presidente del Consiglio". Lo ha detto il copresidente di Usr-Plus, Dan Barna all'emittente televisiva "Digi 24". "Se il primo ministro (Florin) Citu ci annuncia che è pronto a fare un passo indietro e a ritirarsi, andremo ai colloqui, i miei colleghi ministri sono pronti e l'intero partito è pronto per il ritorno di questa coalizione con un nuovo primo ministro", ha dichiarato. "Questo primo ministro non ha più risorse morali o di competenza - sfortunatamente, ho scoperto che non sono mai esistite, non importa quanto credito ho dato. Abbiamo bisogno di un nuovo primo ministro", ha aggiunto Barna sottolineando che le "insinuazioni" del premier secondo cui Usr Plus negozierebbe con il Partito socialdemocratico (Psd) sulla carica del primo ministro sono "ridicole". (segue) (Rob)