Romania: Usr Plus, pronti a trattative con liberali ma serve nuovo premier (2)

- Il voto sulla mozione di sfiducia al governo romeno è stato rinviato in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla relativa questione sollevata dal governo. Lo hanno deciso ieri gli uffici permanenti riuniti del Parlamento con i voti del Partito socialdemocratico (Psd), del Partito nazional liberale (Pnl) e dell'Unione democratica dei magiari in Romania (Udmr). Il presidente del Pnl e della Camera dei deputati, Ludovic Orban, si è astenuto ma ha affermato che il voto espresso costituisce un impedimento all'esercizio del diritto costituzionale di presentare e votare una mozione di sfiducia. "Avete violato lo stato di diritto con questo voto", ha detto ai colleghi. La Corte costituzionale ha fissato per il 15 settembre il termine entro il quale il governo e il Parlamento devono presentare le proprie posizioni. Una data per l'udienza non è stata ancora fissata. (segue) (Rob)