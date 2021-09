Romania: Usr Plus, pronti a trattative con liberali ma serve nuovo premier (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esecutivo di Bucarest ha fatto ricorso alla Corte costituzionale per un conflitto tra esecutivo e legislatore sulla questione della mozione di sfiducia. "Ci sono anche dubbi su come sono state presentate le firme. La Corte costituzionale deve dichiarare se il Parlamento rispetta la Costituzione. Alla fine, la Corte costituzionale è l'unica istituzione che decide sull'osservanza della Costituzione", ha affermato il premier romeno Florin Citu. Il primo ministro ha spiegato che il Pnl non si oppone al diritto costituzionale di un partito di presentare una mozione. "Quello che vogliamo è assicurarci che tutte le procedure siano seguite in modo legale. Quello che noi abbiamo visto e ricevuto sono firme fotocopiate e questo è inammissibile. La Corte costituzionale è l'unica che può dire se le norme sono state rispettate", ha affermato Citu. (Rob)