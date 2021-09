Alitalia: Trancassini (Fd'I), bordata di fischi per Gualtieri, Michetti stravince

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Michetti i confronti li fa in piazza, Gualtieri nei salotti e oggi abbiamo avuto la conferma di quello che diciamo da sempre: i cittadini si sono accorti del bluff chiamato appunto Gualtieri. Il candidato del centrosinistra, già ministro dell'Economia, quando era al vertice del Mef non ha mai aiutato Roma. Nessun fondo speciale, nessun finanziamento per dare respiro alla Capitale. Niente". Così in una nota il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Paolo Trancassini. "Però oggi - spiega - ha avuto la faccia tosta di presentarsi in piazza San Silvestro per manifestare al fianco dei lavoratori Alitalia. Gli stessi che lui stesso ha portato in questa situazione: la bordata di fischi che ha preso sono la testimonianza che lavoratori e cittadini sono stanchi delle bugie raccontate da questi personaggi della sinistra". "Al contrario - dice ancora Trancassini - Enrico Michetti ha parlato con il cuore e con la competenza di chi sa cosa fare: il risultato è stato il calore che la piazza gli ha conferito. Chiedono a Michetti di fare i confronti? Oggi in piazza il confronto c'è stato e il centrodestra, con Enrico, ha stravinto", conclude. (Com)