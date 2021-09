Viabilità: Sulla A4 Milano-Brescia chiusure in entrata dello svincolo di Sesto San Giovanni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza e attività di ispezione delle barriere anti rumore, in orario notturno, sarà chiuso lo svincolo di Sesto San Giovanni, in entrata in entrambe le direzioni, verso Torino e Brescia. Questi gli orari interessati dal provvedimento: dalle 23 di oggi alle 6 di domani (lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza; dalle 21 di martedì 14 alle 5 di mercoledì 15 settembre (lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza); dalle 21 di giovedì 16 alle 5 di venerdì 17 settembre (lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza); dalle 22 di venerdì 17 alle 2 di sabato 18 settembre (attività di ispezione delle barriere anti rumore). In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo di Cormano o la stazione di Monza. (Com)