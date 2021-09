Ambiente: al via la 15ma edizione di RemTech, Bianchi "iniziativa straordinaria"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via la quindicesima edizione di “RemTech expo 2021" hub tecnologico permanente internazionale sui temi del risanamento, rigenerazione e sviluppo sostenibile dei territori, organizzato il 20 e 21 settembre in forma digitale e dal 22 al 24 settembre nella sede di Ferrara Fiere. A ufficializzare la partenza, insieme a Silvia Paparella, General manager di RemTech expo, il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, che nel suo intervento ha definito l’appuntamento “un’iniziativa straordinaria. Ormai da anni - ha scandito il ministro - RemTech rappresenta un punto di riferimento per tutti coloro che ritengono l’ambiente il principale luogo di investimento e rilancio del Paese”. Un investimento che, secondo il ministro, non deve essere destinato solo “a risanare ambiente ma anche a far crescere persone che abbiano al proprio centro la cultura ambiente. Su questo scuola sta investendo molto” ha aggiunto il ministro prima di ricordare che “quando molti anni inizio l’avventura di RemTech, questa partì sull’obbligo, sulla necessità, di riqualificare aree industriali: oggi quel lavoro fatto è stato pionieristico di una nuova lettura dello sviluppo italiano”. (segue) (Rin)