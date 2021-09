Ambiente: al via la 15ma edizione di RemTech, Bianchi "iniziativa straordinaria" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento, tenutasi nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara, la dottoressa Paparella ha voluto ricordare come RemTech non sia solo “un momento di rappresentazione e di condivisione dello stato dell’arte e delle prospettive future, è soprattutto un network di esperti, nazionali ed internazionali, che opera in forma permanente ed in cui il comparto pubblico ed il settore privato hanno modo di confrontarsi e dialogare in maniera costruttiva ed efficace e di condividere impulsi ed ispirazioni, ma anche strategie e programmi da attivare nel prossimo futuro”. “Quest'anno - ha aggiunto - abbiamo voluto ridefinire e ripensare i luoghi, ridefinendo spazi, contenuti, esperienze, attività, per far si che RemTech rappresenti per tutti una ripartenza senza precedenti a livello nazionale ed internazionale, il luogo e il tempo in cui pensare l’Ambiente Integralmente inteso e immaginare concretamente e fattivamente soluzioni per un futuro del Pianeta più sostenibile e accogliente per le generazioni future". (Rin)