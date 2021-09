Lombardia: Stati generali della ricerca, presentato veicolo a 'guida autonoma' cofinanziato da Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'idea della partnership - ha spiegato Federico Cheli, docente di dinamica e controllo dei sistemi meccanici al Politecnico di Milano, che ha sviluppato il progetto - è nata dall'interazione proficua tra dipartimenti. Abbiamo iniziato dapprima a progettare, poi simulare il veicolo al calcolatore e infine a montarlo e a sperimentarne la guida nel circuito dell'autodromo di Monza, ora stiamo andando avanti nello sviluppo di nuovo logiche. Quest'auto è pensata in particolare per i soggetti disabili che ne sfruttano i sistemi di guida autonoma e poi la teleguida può trovare diverse applicazioni come, ad esempio, i centri di controllo del car sharing al fine del recupero delle auto". Nell'ambito dell'incontro sono poi intervenuti, alla tavola rotonda con l'assessore regionale all'istruzione, università e ricerca le ricercatrici italiane vincitrici di Erc (European Research Council) Grants che hanno deciso di investire questi fondi di ricerca in Lombardia. Si tratta di Valentina Bollati, professore associato del dipartimento di scienze cliniche e di comunità dell'università degli studi di Milano, dedita allo studio dell'epigenetica avanzata; Giulia Fulvia Mancini, professore associato del dipartimento di fisica dell'università di Pavia, tornata in Italia da meno di un anno per occuparsi dello studio dei materiali e della loro interazione con la luce; Paola Saccomandi, professore associato del dipartimento di meccanica del Politecnico di Milano, che, dopo il dottorato in ingegneria biomedica in Francia, è rientrata in Italia per applicare al settore sanitario, lo studio dell'interazione tra luce laser e tessuti. Le ricercatrici hanno dato due input ai rappresentanti delle istituzioni presenti: ulteriore semplificazione e selezione delle eccellenze nella scelta della destinazione dei fondi di ricerca. (Com)