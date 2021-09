Croazia: Fmi, crescita Pil al 5,4 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia registrerà una crescita economica del 5,4 per cento nel 2021 guidata dalla ripresa del settore dei servizi e degli investimenti. E' quanto si legge nel rapporto sul Paese diffuso oggi dal Fondo monetario internazionale. Dopo la contrazione dell'8 per cento nel 2020 - dovuta all'impatto della pandemia e del terremoto di fine 2019 sull'economia croata basata sui servizi e sul turismo - l'Fmi prevede una crescita sostenuta nel 2021 per la Croazia, anche grazie al sostegno delle politiche monetarie e fiscali con ingenti gli finanziamenti dall'Ue in arrivo nel medio termine. (Seb)