Sardegna: Progressisti, in legge omnibus importanti risorse contro la violenza sulle donne

- "Importanti risorse" contro la violenza sulle donne siano inserite nella legge "omnibus" attualmente in discussione in consiglio regionale della Sardegna. Lo chiedono i Progressisti che ritengono indispensabili nuovi fondi per i centri anti-violenza, il potenziamento dei servizi sul territorio, la certezza del sistema di protezione per le vittime e campagne di sensibilizzazione mirate. "Serve l'impegno di tutti - spiega la consigliera progressista Laura Caddeo - Il femminicidio tentato a Sennori e quello verificatosi a Quartucciu, che si aggiungono a quelli che in tutta Italia si susseguono con una frequenza devastante, sono fatti che devono essere un monito per chi può agire in modo concreto: non sono inevitabili, servono azioni decise tanto di contrasto quanto di prevenzione". (segue) (Rsc)