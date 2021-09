Sardegna: Progressisti, in legge omnibus importanti risorse contro la violenza sulle donne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come ci segnalano le consigliere della commissione Pari Opportunità, solo nella settimana di Ferragosto - spiegano gli esponenti progressisti - un centro anti-violenza del nord Sardegna ha accolto 18 donne e durante il periodo di lockdown sono aumentati in maniera esponenziali i casi denunciati". Secondo i Progressisti è fondamentale "il coinvolgimento costante di chi opera sul territorio, decisivo anche per la sensibilizzazione nei confronti dei più giovani, in prospettiva. Su un tema come questo non dovrebbe neanche esserci discussione, siamo certi che tutti i gruppi in Consiglio regionale saranno d'accordo". (Rsc)