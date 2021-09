Lombardia: Stati generali della ricerca, presentato veicolo a 'guida autonoma' cofinanziato da Regione - Foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata presentata oggi per la prima volta davanti al pubblico, alla Villa Reale di Monza, nell'ambito della giornata dedicata agli 'Stati generali della Ricerca e dell'innovazione', l'auto a guida autonoma sviluppata all'interno del progetto 'Teinvein' realizzato da St Microelectronics Srl - Optec SpA - Optical & Optoelectronic Systems, Cover Sistemi S.r.l., C.S. Milano S.r.l., Politecnico di Milano - Polimi, Università degli Studi di Milano - Bicocca, Ro Technology S.r.l., Adecco Professional Solutions S.r.l. Il tutto è finanziato da Regione Lombardia attraverso gli accordi per la ricerca e l'innovazione con 7,6 milioni di euro su un investimento complessivo di 13,9 milioni di euro. (Foto: Lombardia Notizie) (Com)