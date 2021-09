Tunisia-Francia: colloqui per la riattivazione del comitato di sicurezza congiunto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Reda Gharslaoui, incaricato della gestione del ministero dell'Interno della Tunisia, ha ricevuto oggi l'ambasciatore di Francia nel Paese, André Parant. Lo riporta il ministero dell'Interno tunisino sul suo sito web, affermando che l'incontro ha rappresentato un'opportunità per affrontare una serie di questioni relative alla riattivazione del comitato di sicurezza congiunto tunisino-francese, "attraverso il rafforzamento degli eccellenti livelli di coordinamento e cooperazione". D'altro canto, è stato anche discusso l'avanzamento dei preparativi per mettere in sicurezza i lavori del Vertice francofono, che si terrà in Tunisia il prossimo novembre. Le parti hanno anche discusso del continuo miglioramento della situazione sanitaria in Tunisia, legata alla lotta contro la pandemia di Covid-19, sottolineando l'importanza del sostegno fornito dalla parte francese al Paese in questo campo, conclude la nota. (Tut)