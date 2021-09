Roma 2021: Sassoli a evento elettorale con Gualtieri "città con lui crescerà come con Rutelli e Veltroni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli del Pd, è intervenuto a sostenere la campagna elettorale del candidato a sindaco del centrosinistra, Roberto Gualtieri, che oggi ha incontrato al suo comitato elettorale i sindaci di centrosinistra della Città metropolitana. "Roma non è un luogo qualsiasi, con le nostre amministrazioni di Rutelli e Veltroni, questa città cresceva al 7 per cento l'anno. Gli albergatori, i ristoratori e gli imprenditori sanno benissimo che cosa significa avere una città che cresce. Il Paese ha bisogno di Roma e l'Europa ne ha bisogno. Roma è una città che ha avuto paura di affrontare le Olimpiadi e di crescere. Roberto, hai sulle spalle un peso enorme ma ti accompagnerà il nostro popolo per affrontare l'eredità miserevole in cui è stata lasciata questa città", ha detto Sassoli. "I progressisti sanno gestire le grandi città. Se non ci fossero stati quale sarebbe stata la risposta alla crisi? Questa è la domanda che dobbiamo fare ai nostri cittadini. Con Roberto Gualtieri abbiamo passato dieci anni insieme a dire che il debito non è compatibile con un momento di crisi, e ora si sta cambiando", ha concluso. "È un privilegio, un onore e una gioia avere qui David Sassoli, presidente di un luogo a cui io voglio molto bene e che rappresenta il vertice istituzionale della dimensione democratica dell'Europa - ha replicato il candidato a sindaco -. David è un amico fraterno, con cui abbiamo combattuto battaglie belle e difficili, alcune vinte e altre perse. Avere David al vertice del Parlamento europeo è stato importante, quando ha detto che non bastava una risposta ordinaria in una situazione straordinaria. Mi fa piacere il suo sostegno e quello di molti sindaci (europei, ndr) alla mia candidatura. Roma deve tornare a essere una grande città europea, tornare a sedersi ai grandi tavoli internazionali. Sono contento di aver visto tanti sindaci esprimersi a mio sostegno, non sono solo sindaci progressisti e ambientalisti, ma sono dei grandi sindaci. A Roma - ha concluso Gualtieri - ci siamo condannati a parlare di buche e manutenzione delle strade. Ma, in alcune città, si stanno facendo cose straordinarie. Ci vuole concretezza, visione e ambizione, risposta ai problemi concreti dei cittadini ma anche capacità di interpretare le sfide della transizione ecologica che siano vettori di miglioramento della qualità della vita delle persone". (Rer)