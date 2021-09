Mostra Venezia: Bonomi, cultura fondamentale per funzione sociale, economica e occupazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cultura è un’industria fondamentale per la sua funzione sociale, economica e occupazionale. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo alla presentazione del film 'Centoundici' a Venezia. "Partecipiamo con il corto Centoundici alla BiennaleCinema2021 per sostenere un settore oggi in difficoltà a causa della pandemia ma con valore e un potenziale altissimo", ha aggiunto Bonomi, che ha sottolineato come finalmente l’industria cinematografica sta ripartendo dopo lunghi mesi. "Sono tante le professionalità che lavorano dietro le quinte alla realizzazione di un film. Donne e uomini spesso invisibili ma essenziali alla creazione delle opere d’arte", ha dichiarato. A causa della pandemia hanno perso il lavoro circa 380mila addetti dello spettacolo e della cultura, le industrie del settore hanno perso oltre il 30 per cento del volume di affari. "Per sostenerli abbiamo investito su Centoundici, il corto che presentiamo oggi alla BiennaleCinema2021", ha detto ancora Bonomi. (Rin)