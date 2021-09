Covid: Fiano (Pd), su vaccini e varianti Salvini eviti esternazioni pericolose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sarebbe buona cosa se un leader politico i cui messaggi arrivano a milioni di cittadini evitasse di cimentarsi con approssimative e pericolose affermazioni di carattere scientifico. Ma Salvini non finisce mai di stupirci e, dopo l’ambiguo e irresponsabile atteggiamento tenuto dalla Lega sul Green pass alla Camera, oggi si imbatte in una spericolata teoria secondo cui i vaccini generano varianti. Smentito dai più eminenti virologi italiani, scienziati che peraltro hanno avuto anche posizioni tra loro differenti, ma non oggi e non su questo". Lo dichiara in una nota il deputato democratico Emanuele Fiano, della presidenza del Gruppo. (segue) (Com)