Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi giorni “Monza è sempre piú al centro del mondo: non solo per il Gran Premio di Formula 1 in programma nel fine settimana, ma anche per startup come le auto a guida autonoma che potranno aiutare le persone con disabilità”. Lo ha detto il sindaco di Monza, Dario Allevi, commentando gli Stati generali della ricerca e dell’innovazione. (Video: Agenzia Nova)(Rem)