Roma 2021: ancora un 30 per cento di indecisi, scendono in campo i grandi dei partiti

- A poco più di venti giorni dal voto per le elezioni amministrative a Roma ci sarebbe ancora un 30 per cento di cittadini che nei sondaggi si dichiarano indecisi. I sondaggisti tirano le somme di una situazione che, a parte la conferma del candidato del centrodestra, Enrico Michetti, dato in testa in tutte le rilevazioni, appare incerta per quanto riguarda lo sfidante al ballottaggio: effetto di un elettorato progressista che si sta dividendo tra il candidato del centrosinistra, Roberto Gualtieri, la sindaca uscente del Movimento 5 stelle, Virginia Raggi, e il candidato a sindaco di Azione, Carlo Calenda. Così, provano a dare una smossa agli incerti, i vertici dei partiti. Il ministro degli Esteri del M5s, Luigi Di Maio, si è presentato a Ostia. "Raggi è una gladiatrice", ha detto. L'ex del M5s, Alessandro Di Battista, l'ha accompagnata alla presentazione di una lista: "Merita un secondo mandato e Roma meriterebbe un suo secondo mandato", ha sottolineato. Giorgia Meloni è intervenuta alla presentazione delle liste di Fratelli d'Italia: "Abbiamo messo in campo un candidato di livello" e "avremmo potuto puntare su una persona conosciuta e farla diventare capace - ha detto la presidente di Fd'I -, ma noi abbiamo preso una persona capace e la faremo conoscere", ha spiegato parlando di Enrico Michetti. Salvini stasera, invece, accompagna il candidato del centrodestra prima alla Camilluccia poi a Ostia. Sul fronte del centrosinistra il ministro della Salute, Roberto Speranza di Articolo 1, ha scelto la Città dell'Altra economia per dire a Gualtieri: "Conta su di noi, sono sicuro che sarai il prossimo sindaco di Roma". Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, è sbarcato direttamente al comitato elettorale del candidato del centrosinistra per un incontro con i sindaci della Città metropolitana e ha promesso che l'economia locale della Capitale rimonterà poiché "con le nostre amministrazioni di Rutelli e Veltroni, questa città cresceva al 7 per cento l'anno". Carlo Calenda di Azione ha portato in piazza Emma Bonino di Più Europa: "Mi auguro di dare un contributo a una città in cui non sono nata ma che amo moltissimo", ha detto la fondatrice del partito. (segue) (Rer)