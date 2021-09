Roma 2021: ancora un 30 per cento di indecisi, scendono in campo i grandi dei partiti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mobilitazione dei vertici dei partiti, tuttavia, non è sufficiente a spazzare via le polemiche di una campagna elettorale insolita, giocata molto sui social network per dar la caccia più che ai problemi della città a quelli dell'avversario. Dalle liste di Michetti sono venuti fuori diversi candidati che mettono a disagio l'aspirante sindaco, a partire dall'ex grillina del Municipio XII con posizioni no vax e antisemite, Francesca Benevento, fino a persone transitate da Casapound alla Lega nei Municipi. Michetti ha frenato e invitato coloro che non rigettano antisemitismo e razzismo a farsi da parte "con piena diffida all'utilizzo del simbolo". Altra bufera il caso del Museo della Shoah: ha visto protagonisti Raggi e Gualtieri. La sindaca del M5s ha annunciato la posa della prima pietra, prim'ancora dell'annuncio lo sfidante del centrosinistra aveva additato l'eventualità come uno "spot elettorale" e, alla fine, è intervenuta anche la comunità ebraica di Roma: ha fatto sapere che non interverrà alla cerimonia. C'è poi il tema, sempre verde, delle responsabilità sui rifiuti di Roma. L’ultimo atto del Tar ha dato ragione alla Regione Lazio e il Campidoglio potrebbe essere commissariato. "Il Tar boccia l'inadempienza dell'amministrazione", ha detto Gualtieri. "Dica dove vuole fare la discarica voluta da Zingaretti", ha replicato Raggi. (segue) (Rer)