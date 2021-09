Roma 2021: ancora un 30 per cento di indecisi, scendono in campo i grandi dei partiti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una sorta di terzo tempo, però, è andato in scena comunque quando i candidati si sono incontrati alla Fit Cisl del Lazio per un confronto a distanza. È durato poco. Calenda ha fatto il baciamano a Raggi e ha salutato amichevolmente con il pugno, al posto della stretta di mano, Gualtieri. Tempo totale: 45 minuti, 15 a testa dal palco per parlare di trasporti e rifiuti. Poi il dibattito ha di nuovo ceduto allo scontro politico. Michetti ha abbandonato il confronto, ancora una volta, per un impegno con i lavoratori Atac. Gli sfidanti hanno puntato il dito. E dietro il dito, come sempre, c'era e c’è una luna: non è soltanto quella del 30 per cento di indecisi, ma quella di oltre un milione di persone che vivono nelle periferie, a ridosso del Gra, e che dai bar stanno guardando con benevola rassegnazione alla nuova sfilata dei candidati nei quartieri. Qualcuno, più di uno, non sa neanche quando si vota, ma ognuno sa benissimo con quali disagi fa a pugni da decenni. (Rer)