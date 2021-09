Francia: Le Pen avvia nel fine settimana la campagna elettorale per le presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, lancia questo fine settimana da Fréjus, nel sud della Francia, la campagna elettorale per le prossime elezioni presidenziali, previste nell'aprile del 2022. Il partito di estrema destra si riunisce per due giorni di Consiglio nazionale, durante i quali Le Pen passerà al suo "delfino", l'eurodeputato 25enne Jordan Bardella, la presidenza del partito per dedicarsi interamente alla campagna. La candidata del partito di estrema destra terrà un discorso domenica mattina alle 11:30, per poi intervenire in serata davanti alle telecamere dell'emittente televisiva "Tf1". Domenica sarà inoltre il giorno in cui la sindaca di Parigi, la socialista Anne Hidalgo, dovrebbe annunciare ufficialmente la sua candidatura da Rouen. La prima cittadina della capitale francese in serata sarà ospite dell'emittente televisiva "France 2".(Frp)