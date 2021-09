Lombardia: Bergamo, proseguono lavori di riqualificazione scuole a Dalmine e Seriate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono gli interventi di riqualificazione delle scuole a Dalmine e Seriate in provincia di Bergamo, finanziati attraverso il Piano Lombardia. È quanto emerso dai sopralluoghi effettuati oggi dall'assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, alla scuola Isis “Einaudi” di Dalmine e alla scuola “Cesare Battisti” di Seriate, per le quali i finanziamenti regionali ammontano rispettivamente a 1,9 e un milione di euro. "Col Piano Lombardia per Bergamo abbiamo messo in campo risorse significative anche per l'edilizia scolastica: circa 4,5 milioni di euro per interventi in diverse realtà della bergamasca, tra fondi destinati alla provincia e fondi destinati ai comuni”, ha commentato l’assessore, sottolineando la necessità di garantire la funzionalità e la sicurezza delle scuole. “Gli studenti lombardi e il personale docente devono poter usufruire di strutture adeguate e moderne, perché questo determina ricadute positive anche sull'offerta didattica", ha aggiunto. (segue) (Com)