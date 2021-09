Lombardia: Bergamo, proseguono lavori di riqualificazione scuole a Dalmine e Seriate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Dalmine, Francesco Bramani, ha affermato che “si stanno concretizzando interventi davvero importanti e ringrazio tutti coloro che stanno contribuendo a vario titolo a determinare questa svolta: avremo nuove aule, laboratori, nuovi spazi per migliorare un plesso scolastico che è patrimonio di tutta la comunità di Dalmine". Anche Cristian Vezzoli, sindaco di Seriate, ha dichiarato che il sopralluogo “ci ha permesso di verificare e toccare con mano il lavoro svolto in questi tre mesi di chiusura estiva della scuola: ringrazio la ditta e l'ufficio lavori pubblici per avere lavorato intensamente per tutta l'estate, week-end compresi, per consegnare la scuola agli studenti all'inizio di questo nuovo anno scolastico”. Grazie ai fondi regionali, ha aggiunto, l’amministrazione comunale “è riuscita ad anticipare la realizzazione del terzo lotto relativo al primo piano che diversamente sarebbe slittato all'anno prossimo, dilatando i tempi”. (Com)