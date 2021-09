Spagna: ministra Darias, agire contro spirale silenzio che circonda la salute mentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Spagna è necessario parlare e agire contro la spirale del silenzio che circonda la salute mentale. Lo ha dichiarato la ministra della Salute, Carolina Darias, nel corso di un dibattito organizzato dal quotidiano "El Pais", spiegando che il governo vuole mettere la salute mentale al centro delle politiche pubbliche. "Abbiamo una strategia che non è stata aggiornata dal 2009 e il primo passo è stato quello di creare una specialità di psichiatria infantile e adolescenziale", ha affermato la ministra, citando i dati forniti dall'Organizzazione mondiale della sanità, secondo cui la depressione, una patologia spesso sotto-diagnosticata e poco curata, colpisce più di 300 milioni di persone nel mondo. Darias ha ribadito la determinazione dell'esecutivo nel far progredire la strategia di salute mentale 2021-2026 con la collaborazione delle istituzioni, delle organizzazioni e della società nel suo complesso. Questa strategia, che il ministero della Salute sta discutendo con le regioni, mira al rafforzamento dell'assistenza psicologica nei centri di assistenza primaria e nei centri di assistenza specializzati del Sistema sanitario nazionale. "Non possiamo promettere una data, ma possiamo promettere determinazione, impegno e azione", ha concluso la ministra Darias. (Spm)