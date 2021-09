Milano: Mascaretti (Fd’I) su incidenti monopattini, servono norme ben precise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un “triste primato per la Lombardia e in particolar modo per Milano: 1.044 incidenti con un mezzo di micro mobilità elettrica (monopattini, hoverboard e monoruota elettrica) sono avvenuti nella nostra Regione che così conquista il triste podio nazionale, e di questi 539 sono avvenuti nella nostra città”. Lo afferma in una nota Andrea Mascaretti, capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Marino. “I dati sono stati estrapolati dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, che gestisce gli interventi degli operatori del 118 e sono dati impressionanti, che purtroppo avvalorano quanto già da noi denunciato sullo stato di insicurezza e di pericolosità dell'utilizzo di questi mezzi: da tempo infatti abbiamo iniziato a chiedere una maggiore attenzione al fenomeno e l'attuazione di norme ben precise", ha detto. "Casco da indossare obbligatoriamente, essere provvisti di assicurazione e targa, l'imposizione di un limite di velocità e il possesso di un patentino di guida sono infatti, secondo noi, alcune prescrizioni basilari e fondamentali da adottare immediatamente, specie in una cittá come Milano che vede un utilizzo di monopattini elettrici particolarmente elevato e in cui si sono già verificati incidenti spiacevoli”, ha concluso. (Com)