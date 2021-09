Roma: Ricci (Fit-Cisl Lazio), blitz in via Candoni è passo importante per combattere vandalismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I controlli effettuati dalla Polizia Locale e di Stato nel campo rom di via Candoni, vicino al deposito Atac, i cui bus sono ultimamente oggetto di atti di vandalismo, è una prima risposta ai nostri numerosi allarmi. Va fatto tutto il possibile per la preservazione di mezzi che rappresentano un bene comune, ma soprattutto per tutelare la sicurezza dei passeggeri e dei lavoratori". È quanto dichiara in una nota il segretario regionale responsabile del dipartimento Mobilità della Fit-Cisl del Lazio, Roberto Ricci, aggiungendo che "per settimane abbiamo ricevuto segnalazioni di lavoratori preoccupati dalla situazione di via Candoni, che richiedeva un intervento rapido. Resta poi un problema globale, legato alle troppo frequenti e inaccettabili aggressioni ai lavoratori frontline del Trasporto pubblico locale: in questo senso, accogliamo positivamente il fatto che il 15 settembre sia previsto un tavolo nazionale dedicato alla sicurezza dei controllori e degli autisti del Tpl. Non è più accettabile che le persone vadano al lavoro con paura: si deve agire presto e bene". (Com)