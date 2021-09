Roma: Bordoni (Lega), serve con urgenza una regolamentazione su monopattini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Serve con urgenza una regolamentazione della circolazione dei mezzi elettrici che possono diventare estremamente pericolosi senza una normativa adeguata a partire dall'obbligo del casco. La Raggi si rivelata un'incosciente ad approvare tutti questi monopattini senza un regolamento rigoroso alla luce dei numerosi e gravi incidenti". Così, in una nota, il consigliere capitolino uscente della Lega Davide Bordoni candidato alle prossime elezioni amministrative. "Finora ha prevalso l'ideologia grillina irresponsabile di un'utopia al ribasso che mira a risolvere i problemi del traffico col monopattino, senza tenere conto che le strade non sono preparate a un mezzo del genere. Quanti morti dobbiamo ancora aspettarci? Oramai l'utilizzo e la sosta incontrollata di questi strumenti rappresentano la normalità. La svolta green tanto voluta dal Comune non può limitarsi all'inondare strade e marciapiedi di questi mezzi elettrici. Sono indispensabili regole chiare e più severe perché tra piste ciclabili e invasione incontrollata di monopattini, la viabilità cittadina, così come la pazienza di tanti cittadini romani, è ormai finita", conclude. (Com)