Municipio Roma X: Bozzi, scandaloso genitori costretti a sfalciare erba alta in giardino scuola infanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È scandaloso che i genitori debbano andare a tagliare da soli l'erba alta nei giardini delle scuole dell'infanzia del nostro Municipio". È quanto dichiara Andrea Bozzi, consigliere civico in Municipio X e candidato presidente con la lista "Calenda sindaco". "È successo stamattina alla scuola di via Baffigo di Ostia 'Gabbianella al Porto' - aggiunge - dove alcuni papà volenterosi si sono rimboccati le maniche ed hanno sistemato tutto. Le scuole apriranno lunedì e in molte altre scuole la situazione è la stessa. È questa la perfetta programmazione della giunta Di Pillo, dopo tutto il tempo che hanno avuto per far trovare pronte le scuole per i nostri bimbi? Spero che stavolta la presidente o l'assessore alla Scuola a cinquestelle sappiano chiedere scusa e dare una spiegazione, anziché scaricare la responsabilità su altri o dire che non lo sapevano o, magari, che lo hanno saputo a mezzo stampa". (Com)