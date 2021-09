Alitalia: Ferrara (M5s), al Pd non crede più nessuno, Gualtieri fa propaganda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al Partito democratico non crede nessuno. Gualtieri non ti credono neanche i tuoi parenti. Anche i lavoratori di Alitalia sanno che di te non ci si può fidare. Fai propaganda sulle spalle dei lavoratori delle aziende pubbliche, ma intanto sotto sotto punti a privatizzare Atac come vorrebbe il tuo partito". Lo scrive in un post su Facebook il candidato all'Assemblea capitolina per il M5s, Paolo Ferrara, commentando la contestazione di cui è stato oggetto il candidato a sindaco del centrosinistra, Roberto Gualtieri. (Rer)