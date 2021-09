Tav: Bernini (FI), clima torbido alimentato da estremisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ennesima notte di violenze al Valico di Chiomonte ha confermato la pericolosità dei movimenti No Tav e l’esigenza inderogabile di allargare l’area interdetta ai manifestanti per tutelare l’incolumità degli agenti e prevenire danni alle strutture". Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "C’è un clima torbido, alimentato da alcune minoranze organizzate, che sta avvelenando la convivenza civile nel momento in cui il Paese ha assoluto bisogno di normalità per consolidare la ripartenza - aggiunge -. Nessuna tolleranza è ammessa nei confronti degli estremisti No Tav e No Vax".(com)