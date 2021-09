Viabilità: Aspi, su A9 Lainate-Como-Chiasso da martedì 14 chiusure notturne per lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Autostrade comunica in una nota che sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione post assesment gallerie, in orario notturno, saranno adottati provvedimenti di chiusura in orario notturno dal 14 al 20 settembre. Nel dettaglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l'allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate, con contestuale chiusura dell'entrata dello svincolo di Como Centro, verso Lainate. In alternativa, si consiglia, per i veicoli leggeri, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, di procedere su Via Bellinzona e sulla SP17 e rientrare sulla A9 alla stazione di Fino Mornasco, mentre per i veicoli superiori alle 3,5 tonnellate, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, immettersi su Via Innocenzo XI, Via Napoleona, Via Pasquale Paoli, Via Cecilio e rientrare sulla A9 a Fino Mornasco. Sarà inoltre chiuso il tratto Como Centro-Chiasso, verso il confine italo-svizzero. Di conseguenza, sarà chiusa anche l'entrata dello svincolo di Como Centro, verso Chiasso. In alternativa, in questo caso, l'itinerario consigliato per i veicoli leggeri, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, è quello di seguire le indicazioni sulla SP17, percorrere Viale San Fermo della Battaglia e Via Bellinzona, fino a raggiungere la dogana cittadina, per un totale di circa 8 km. Per i mezzi pesanti con peso superiore a 3,5 tonnellate, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere Via Cecilio, Via Pasquale Paoli, Via Napoleona e Via Innocenzo XI, fino a raggiungere la dogana cittadina. (Com)