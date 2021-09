© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire programmate attività di ispezione di un portale segnaletico, previste in orario notturno, dalle 00:00 alle 5:00 di lunedì 13 settembre, sarà chiusa la stazione di Civitavecchia sud, in uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia / Tarquinia / Grosseto. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Civitavecchia nord. Lo comunica Autostrade per l'Italia. (Com)