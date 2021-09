Roma: controlli per ambulanti e saltafila nelle aree archeologiche della Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di controlli antiabusivismo nelle aree archeologiche a maggiore attrazione turistica della Capitale i carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno sanzionato complessivamente 11 persone, per un ammontare di 45.200 euro. I militari sono entrati in azione tra via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, Colosseo e nella zona Ottaviano-San Pietro: nei pressi dell’Anfiteatro Flavio, e hanno sorpreso 8 stranieri, perlopiù del Bangladesh ma anche del Senegal, che avevano messo in vendita la loro merce – aste per selfie, power-bank, collane, braccialetti e bottiglie d’acqua – in modo del tutto abusivo e privo di qualsiasi autorizzazione. Nei loro confronti è stato emesso anche l’ordine di allontanamento dall’area del Colosseo e del centro storico per 48 ore. I militari hanno sequestrato le centinaia di articoli che gli abusivi stavano proponendo in vendita a passanti e turisti. Nella zona Ottaviano-San Pietro, i carabinieri hanno sanzionato 3 “saltafila” – due del Bangladesh e uno dell’Iran, che si erano posizionati nei pressi delle fermate della metropolitana svolgendo attività di intermediazione e promozione di tour turistici nella Capitale con relativa vendita di biglietti, senza averne titolo. I militari hanno sequestrato delle brochure esplicative dei tour e dei pacchetti turistici, una tessera nominativa e tre portadocumenti da collo. (Rer)