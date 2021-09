Kenya-Rdc: Jambojet inaugura voli da Nairobi a Goma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima compagnia aerea low cost del Kenya, Jambojet, ha inaugurato oggi i voli per la città di Goma, nell'est della Repubblica democratica del Congo (Rdc). Lo riferisce in una nota la stessa Jambojet, di proprietà della compagnia di bandiera Kenya Airways. "Vogliamo essere parte della crescita" delle tratte in Africa, ha dichiarato ai media il presidente di Jambojet, Vincent Rague, il quale prevede che il continente sarà una delle regioni in più rapida crescita per l'aviazione globale nei prossimi vent'anni, con un'espansione media annua di circa 5 punti percentuali. Anche altre aziende keniane, tra cui le sue maggiori banche Equity e Kcb Group, si stanno espandendo in Rdc, un mercato ancora poco sfruttato. Jambojet volerà a Goma, capitale della provincia del Nord Kivu, due volte a settimana dal suo hub di Nairobi, prima di aumentare nei mesi a venire a quattro volte a settimana. (Res)