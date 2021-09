© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Preghiamo insieme oggi per tutte le persone che soffrono e sono tristi perché sono sole, perché non sanno quale futuro le aspetta, perché non possono portare avanti la famiglia, perché non hanno lavoro". È l'appello che il Papa lancia via Twitter. Poi aggiunge: "C'è tanta gente che soffre questa tristezza, preghiamo per loro".(Civ)