Speciale scuola: Milano, Atm potenzia il servizio con 200 mezzi in più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista dell'avvio della scuola Atm potenzia il servizio. Dal 13 settembre in campo 200 mezzi in più, per un totale di 25mila corse in superficie e 2.400 in metropolitana al giorno. In superficie sono, infatti, 25mila le corse al giorno e 200 i mezzi in più, grazie anche all’utilizzo di bus privati, di cui 120 bus navetta solo per gli studenti che servono 32 istituti tra i più frequentati (Cardano, Gentileschi, Molinari, Vespucci, Maxwell, Besta, Caravaggio, Verri, Einstein, Lagrange, Pareto, Russel, Galvani, Vittorini, Agnesi, Feltrinelli, Omnicomprensivo San Donato, Omnicomprensivo Corsico, Liceo S. Giuliano, Istituto Rho Passirana). In caso di raggiungimento della capacità massima del mezzo, la vettura viaggia con il messaggio “completo” e l’autista non effettua le fermate successive salvo per far scendere i passeggeri a bordo che hanno prenotato in precedenza la fermata. In metropolitana sono invece 2.400 le corse giornaliere.Con gli 8 treni aggiuntivi messi in servizio viene così raggiunto il numero massimo di vetture che il sistema di sicurezza ammette contemporaneamente in viaggio sulle diverse linee. È sempre attivo il dispositivo di conteggio automatico dei passeggeri ai tornelli, con questi ultimi che bloccano gli accessi in caso di raggiungimento della soglia prevista. Inoltre è sempre possibile pianificare il proprio viaggio verificando sull’app Atm Milano gli orari in cui le varie stazioni sono meno frequentate. (Com)