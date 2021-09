Speciale scuola: Cina, la scuola celebra la Giornata degli insegnanti, controllo più stretto su settore privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina celebra la Giornata degli insegnanti. Il presidente cinese, Xi Jinping, ha rivolto ai docenti e a tutti gli operatori della scuola i suoi auguri. Quest'anno la giornata cade in un momento in cui il governo e le autorità di controllo stanno applicando uno stretto giro di vite al settore dell’istruzione privata e della cultura. Proprio questa settimana la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (Ndrc), infatti, ha annunciato che fisserà fasce di prezzo per i servizi di tutoraggio doposcuola, come ripetizioni e assistenza allo studio, ed esaminerà i costi delle istituzioni scolastiche, compresi gli stipendi degli insegnanti. "Le autorità locali stabiliranno standard tariffari di riferimento e intervalli variabili che terranno conto di fattori come le condizioni economiche locali e l'accessibilità economica delle famiglie", ha reso noto la Commissione. Le regole richiedono che tutte le istituzioni che offrono tutoraggio nel percorso scolastico si registrino come "organizzazioni no profit", novità che ha provocato una serie di vendite di azioni di società del settore alla borse di Hong Kong e New York. La Commissione ha anche affermato che i governi locali dovranno esaminare i costi delle istituzioni di tutoraggio e garantire che gli stipendi dei tutor non siano significativamente superiori a quelli degli insegnanti delle scuole pubbliche locali. (Cip)